المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة

سجلت الساعات الـ24 الأخيرة، توسيع نطاق الاعتداءات والهجمات التي نفذتها مجموعات المستوطنين المتطرفة، لا سيما في شمال الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة، حيث جرى إصابة عدد من المواطنين ومهاجمة عدد من المنازل واقتلاع أشجار، بينما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واقتحام واسعة اسفرت عن اعتقال نحو 20 مواطنا، وأغلقت العديد من الطرق بالحواجز والسواتر الترابية.

المستوطنون ينفذون عمليات عنف وعربدة

ففي بلدة قصرة جنوب نابلس هاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية، حيث تصدى لهم الأهالي واندلعت مواجهات اندلعت في المنطقة عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اصابات.

وفي ساعات مساء اليوم، جدد مستوطنون هجماتهم ضد منازل المواطنين ومزارعهم في بلدة قصرة، واقتلعوا عددا من الأشجار، وحطموا نوافذ منازل عدد من المواطنين عرف من بينهم فريد علي حسن، وعبد المجيد توفيق حسن، كذلك استهدفوا مزرعتين تعود ملكيتهما للمواطنين عبد الحكيم وادي، وعدلي محمد رزق.

واعتدى مستوطنون، مساء الاثنين، على عدة مركبات فلسطينية، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، ما تسبب بتحطيم زجاج مركبة بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة شيلو والبؤر المحاذية لها، بين بلدة ترمسعيا شمال رام الله وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

إصابة مواطن بجروح شرق قلقيلية

وأصيب، اليوم الاثنين، المواطن محمد محمود سلمان بجروح في الرأس أثناء رعيه الأغنام في أرضه عقب الاعتداء عليه من قبل المستوطنين من مستوطنة "حفات جلعاد"في بلدة فرعتا شرق قلقيلية.

79 مستوطنا يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 59 مستوطنا و20 طالبا يهوديا نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

الاحتلال يعتدي على المصلين قرب باب الأسباط بالقدس

واعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الاثنين، على عدد من المصلين قرب باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المصلين ونكلت بهم أثناء دخولهم لأداء الصلاة من باب الاسباط للمسجد الاقصى ما تسبب بمواجهات مع الاحتلال.

مستوطنون وجيش الاحتلال يهاجمون الأهالي في الشيخ جراح

وهاجم مستوطنون وجيش الاحتلال الليلة، الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بتهويدها من قبل المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وافاد شهود أن قوات الاحتلال قمعت نشطاء جاءوا للتضامن مع حي الشيخ جراح وما بتعرض له المقدسيون هناك من عمليات تهجير.

واضاف الشهود ان قوات الاحتلال رشت المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، فبما اعتدى المستوطنون على المواطنين المتواجدين في الحي.

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، 20 مواطنا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مهند جمال نواورة (25 عاما)، وابراهيم ناصر الورديان (22 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما في المدينة،وتفتيشهما.

وفي نابلس، اعتقلت تلك القوات الشاب مالك جميل يوسف الشرقاوي (25 عاما)، على حاجز دير شرف غربًا، وهو من سكان عسكر الجديد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، المواطن جورج حمزة زهراوي بني جابر، في منقطة رأس العين، بقرية عقربا، وذلك خلال عودته من عمله إلى منزله، فيما اقتحمت قرية جالود جنوبًا، واعتقلت 10 مواطنين، وهم: نسيم فرح فرحان عباد، وسمير سامي فرحان عباد، ومحمد سامي فرحان عباد، وركان شاهر يونس فهيدات، ومحمود شاهر يونس فهيدات، وابراهيم شاهر يونس فهيدات، ومحمد كمال فرحان عباد، ووليد عبد الكريم محمد حمود، ويوسف ناجح محمد حمود، ومحمد احمد يعقوب مطير.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد الله حسين الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، وأيمن خضر عقاب، ونديم عبد الحميد الخطيب، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في بلدة حزما، والشاب مجدي خالد الهدرة، عقب تفتيش ودهم منزل ذويه واستجواب ساكنيه في بلدة الطور.

وفي الخليل، استدعت قوات الاحتلال الأسير السابق محمد رفعت جميل الصليبي (18 عاما) من بيت أمر شمالا، إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، واعتقلته عقب مقابلته.

من جهة أخرى، شدّدت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح من إجراءاتها على حاجز زعترة جنوب نابلس، ما أسفر عن أزمة مرورية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت جميع الحواجز والمداخل المحيطة بنابلس مساء أمس الأحد، ومنعت مئات المركبات من التنقل لساعات طويلة.

ومساء الاثنين، اغلقت قوات الاحتلال طريق بيتا زعترة بالسواتر الترابية جنوب نابلس.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي الظاهرية والسموع، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي/ جورة بحلص والجنوبي/ الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في أراضي جنوب طولكرم

واشتعلت النيران، اليوم الاثنين، في الأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة فرعون جنوب طولكرم، بفعل إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان لـ"وفا"، إن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل باتجاه العمال لمنعهم من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48، ما تسبب باشتعال النيران.

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مراكب الصيادين بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم المياه وأجبرتها على مغادرة المكان، وتسبب ذلك في حدوث أضرار في مركب صيد على الأقل.

وتتعمد بحرية الاحتلال يومياً التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.