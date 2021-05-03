الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة أردني داخل شقته بالمعصرة

جثة
جثة

عثر أهالي منطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة على جثة أردني الجنسية متوفي داخل شقته، وبإجراء التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة،  بلاغًا من الأهالي بمنطقة الدواجن بانبعاث رائحه كريهة من داخل شقة جارهم أردني الجنسية، وبالانتقال والفحص عثر على جثة مسن متوفي داخل الشقة وتبين أنه مقيم بمفرده. 


بتوقيع الكشف الطبي الطبي المبدئي علي جثمان المتوفي، تبين إصابته بهبوط حادث في الدورة الدموية أدى لوفاته، ولا توجد شبهة جنائية، ليتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.

العثور جثة المعصرة

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