عمرو عطية: القطاع السياحي يحتاج إلى محفزات جديدة لمواجهة كورونا

عمرو عطية : القطاع السياحي يحتاج محفزات جديدة لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه لابد من وجود محفزات جديدة للقطاع السياحي والفندقي كونه الأكثر تضررا من كورونا .



وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المحفزات الجديدة التي يطالب بها القطاع السياحي يتمثل في تأجيل دفع الضرائب وخفض الفائدة علي التمويل المقدم الي القطاع السياحي الي ٣% كون القطاع السياحي لجأ للاقتراض من أجل سداد مرتبات العاملين لديه في ظل الخسائر الفادحة التي تعرض لها .



وأشار رئيس شركة مصر للفنادق إلى أن نسبة التشغيل تراجعت في الفنادق نتيجة الموجة الثالثة لكورونا ولم يكن هناك تشغيل في الموجة الأولي موضحا أنه لابد بتعامل مختلف مع القطاع السياحي كونه تعرض لكارثة كبيرة للغاية ويعمل به أكثر من ٨ مليون عامل بخلاف ٩٦ صناعة تغذي قطاع الفنادق مما أثر بالسلب علي أوضاع العاملين .



ورفض رئيس مصر للفنادق فكرة الحظر أو الإغلاق كونها كارثية، موضحا أنه لابد من تشديد الإجراءات الاحترازية بفرض عقوبات على المخالفين لها، بالإضافة إلى تنفيذ محفزات جديدة حتى يستطيع القطاع السياحي مواجهة الأثار السلبية للموجة الثالثة من كورونا.



وتواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كافة المحافظين، حيث حرص على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين .

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.