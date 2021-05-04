ناقد فني: «الفكاهة» وراء رد فعل الجمهور على ظهور سعد والخشاب في «موسى»

نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة صور من كواليس مسلسل "موسى" الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، يظهر فيها وهو يتزوج من سمية الخشاب خلال أحداث العمل، والمفاجأة كانت تواجد المطرب أحمد سعد، في المشهد.

وعقب الناقد الفني طارق الشناوي، على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المشهد، بأن الشعب المصري يحب الفكاهة بشكل مطلق، ما جعلهم يعلقون مثل هذه التعليقات، مضيفا أنه بسبب كثرة حديث سمية الخشاب عن تجربة زواجها من أحمد سعد، وكذلك حديث الأخير عن هذا الموضوع نفسه، وهو الأمر الذي يذكر الجمهور باستمرار بموضوع تجربة زواجهما.

وأوضح "الشناوي" - في تصريحات خاصة لـ"الدستور" - أن تأثير السوشيال ميديا أصبح كبيرًا هذه الأيام، في القدرة على إثارة الجدل حول عمل فني بعينه أكثر من غيره بدرجه ربما تفوق التسويق لهذا العمل.

ونفى أن تتأثر العادات والتقاليد المصرية بجانب معين من جوانب هذه المسلسلات، لافتًا إلى أن هذه فكاهه ولا تفصح عن تأثر المجتمع عامة ومنظومة الزواج خاصة بببول هذا الأمر.

كان الفنان أحمد سعد، كشف عن مشاركته في حفل زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل "موسى" وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا.

أوضح «سعد»، في تصريحات له، أن الترشيح جاء عن طريق محمد رمضان الذي طلب منه المشاركة في المسلسل وتقديم أغنية الفرح الذي يجمع بين شخصية موسي وشخصية حلاوتهم التي تجسدها سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل.

ولفت إلى أنه لم يرفض المشاركة بل طلب من محمد رمضان الرجوع إلى سميه الخشاب التي وافقت هي أيضا، مختتمًا حديثه:"مبروك يا رمضان والصورة معبرة جدًا ومبروك عليك وربنا يجعلها آخر الأحزان".