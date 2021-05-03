اقتحام مبنى وكالة الاستخبارات الأمريكية في فرجينيا

ذكرت وسائل إعلام أميركية، مساء اليوم، أن شخصا حاول اقتحام حاجز مبنى وكالة الاستخبارات الأميركية CIA في فرجينيا، وأن الشرطة تتعامل مع الموقف.

وأفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلا عن مراسلها، بأن الموقف تحت السيطرة في المبنى، وإن الأمن لم يطلق الرصاص على الشخص الذي حاول الدخول بدون تصريح أمني.

وقبل شهر، ذكرت الشرطة الأمريكية أن وحداتها ألقت القبض على منفذ عملية إطلاق النار التي أودت بحياة 3 أشخاص في مدينة أوستين بولاية تكساس، مشيرة إلى أنه قد يكون عنصرا سابقا في أجهزة الأمن.

وقال القائم بأعمال قائد شرطة أوستين، جوزيف تشاكون، إن عناصرها يبحثون عن رجل من ذوي البشرة السوداء يدعى ستيفين نيكولاس بروديريك ويبلغ 41 عاما من عمره، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وهم سيدتان أمريكيتان لاتينيتان ورجل أسمر.

وأشار تشاكون إلى أن الشرطة تعتقد أن المشتبه فيه يعرف ضحاياه وأنه قد يكون عنصرا سابقا في أجهزة الأمن لكن هذا الأمر غير مؤكد حاليا، مبينا أن الهجوم يعد على الأرجح منفردا ويستهدف مجموعة معينة إلا أن الخطر لا يزال قائما.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة عمليات عنف وإطلاق النار فى مختلف الولايات أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين.

وقبل يومين، قالت بوبي ويبستر، المتحدثة باسم كازينو "أونيدا" بمنطقة غرين باي التابعة لمقاطعة براون بولاية ويسكونسن (شمال وسط) الولايات المتحدة، إن عددًا غير محدد من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار داخل الكازينو.

وأضافت بوبي ويبستر، إنه ليس لديها تأكيد على اعتقال أي شخص، وذلك بعد أن غرد الكازينو على صفحته بتويتر، وتابعت: "تم إخلاء جميع الموجودين في الكازينو والأماكن القريبة بعد حادث إطلاق النار".