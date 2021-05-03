الأربعاء.. الروائي أحمد مجدي همام ضيف «بونجورين مع زافين»

يستضيف برنامج "بونجورين مع زافين" الكاتب الصحفي والروائي أحمد مجدي همام في حلقة نقاشية حول رواية "موت منظم"، وتناقش الرواية الكاتبة هدى مرمر، وذلك في الثامنة صبا ح الأربعاء المقبل، ويمكن متابعة الفقرة على الرابط التالي:

http://vdl.com.lb/program/frontend/web

ويقول مجدي همام عن رواية "موت منظم": "في أحد أيام 2012 كنت أتسكع أونلاين في صفحات الفيس بوك المختلفة عندما وقعت عيني على صورة نشرتها صديقة سورية، صورة مؤلمة بالأبيض والأسود لمجموعة من الفتيات عاريات ومصلوبات، وأرفقت تعليقا تحت الصورة حكت فيه أن ذلك اليوم هو ذكرى وفاة جدها الذي انتقل من تركيا إلى حلب في شمال سوريا ضمن موجة الأرمن الذين جرى ترحيلهم على يد الأتراك العثمانيين في 1915. وحكت مغامرات عجائبية لجدها في الطريق من وطنه الأصلي إلى حلب، وكيف نجا من الموت أكثر من مرة، وكيف استقبله الحلبيون هو وباقي الأرمن وأكرموا وفادتهم، وكيف أسلم هذا الجد وأسس أسرة جديدة له في حلب بدلا عن تلك التي قضت نحبها في مسيرات ترحيلة الأرمن والإبادة الوحشية ضدهم".

أحمد مجدي همّام هو روائي وقاصّ وصحفي مصري مقيم في القاهرة، صدرت له في الرواية «أوجاع ابن آوى» (2011)، «عيّاش» (2016)، «الوصفة رقم 7» (2017)، وفي القصّة القصيرة «الجنتلمان يفضّل القضايا الخاسرة» (2014). كما صدر له كتاب اليوميات «تقارير إلى سارة» (2019)، وكتاب «مصنع الحكايات» (2017) الذي يضمّ 25 حوارًا مع أبرز الروائيين العرب.

فازت مجموعته القصصية «الجنتلمان يفضّل القضايا الخاسرة» بجائزة «ساويرس» (2016)، كما وصل إلى القائمة القصيرة من جائزة «الأصفرى» للقصّة القصيرة (2018)، الممنوحة من الجامعة الأمريكية فى بيروت، واختير ضمن 50 كاتبًا عربيًا للمشاركة في أنطولوجيا الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019.