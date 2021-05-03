«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي فول الصويا

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول فول الصويا مراعاتها خلال شهر مايو.



تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في موعد الزراعة:

يزرع فول الصويا بصفة عامة خلال شهر مايو وفي حالة الزراعة لإنتاج التقاوي تتم زراعته خلال النصف الثاني من نفس الشهر.

التقاوي:

يحتاج الفدان نحو 30 كجم ولا ينصح باستخدام تقاوي غير معتمدة منعًا لانتشار الأمراض وتدهور المحصول.



تجهيز الأرض:

يجب العناية بتسوية الأرض حيث يؤدي عدم التسوية إلى عدم تجانس ارتفاعات الخطوط وإلى ركود مياه الري في البقع المنخفضة، مما يؤدي الى انخفاض نسبة الإنبات وضعف واصفرار النباتات، وبالمثل فإنه في الخطوط المرتفعة يكون نمو النباتات ضعيفًا نتيجة عدم توافر الرطوبة المناسبة، وفي كلتا الحالتين يتأثر المحصول وتتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوي، لذلك تحرث الارض جيدًا وتزحف ثم تخطط بمعدل 10- 12 خطًا في القصبتين.



التلقيح البكتيري:

يعتبر فول الصويا من المحاصيل البقولية التي تستجيب للتلقيح البكتيري بالعقدين، حيث تقوم العقد البكتيرية التي تتكون على الجذور بتثبيت آزوت الهواء الجوي لتستفيد به النباتات مما يؤدي الى زيادة محصول البذور وتحسين نوعيته من حيث حجم البذور ومحتواها من البروتين، إضافة الى توفير كميات كبيرة من الأسمدة الآزوتية تصل إلى نحو 60 كجم آزوت للفدان، كما يتخلف في التربة حوالي 25 كجم/فدان للمحصول التالي.

طرق الزراعة:

▪ يزرع فول الصويا بالطريقة العفير المحسن التي يسبقها رية كدابة أو الخضير (الحراتي).

وفول الصويا نوع نباتي ينتمي للفصيلة البقولية. يصنف الصويا على أنه من البذور الزيتية، وهو يستخدم في الصين منذ 5000 عام كطعام ولتصنيع الأدوية. يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية المهمة على المستوى.