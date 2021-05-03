الإثنين 03 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تهتم بشئون المرأة المصرية

«ست الحُسن» مجلة مشروع تخرج بإعلام بني سويف

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أطلق مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف مشروع تخرجهم، وهو عبارة عن مجلة متخصصة في شئون المرأة بعنوان "ست الحُسن"، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة، وبإشراف الدكتورة مهيرة عماد.

 

وتتناول المجلة أهم قضايا المرأة المصرية سواء في حياتها الشخصية كالميراث والطلاق وزواج القاصرات أو على مستوى المضمون العام مثل قضايا العنف، ويظهر التنويع في محتوى المجلة من حيث إبراز أهم النماذج الناجحة من النساء في المجتمع، وشرح وافي في ملف العدد لرؤية مصر 2030 بالنسبة لدعم وتمكين المرأة في كافة المجالات من خلال توظيف فن الإنفوجراف والحوار والتقرير.

 

ولم تغفل المجلة عن موضوعات تخص الأمومة ومشكلات الأطفال الشائعة وأهم مشكلات النساء اللاتي يعانين منها مثل زيادة الوزن وغيرها، والجدير بالذكر أن فريق العمل يتكون من 12 طالبًا.

 

وفى سياق متصل أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، خلال مجلس الجامعة رقم 195، عن استثناء ذوي الإعاقة البصرية من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي للفئات المستهدفة منها، على أن تتولى الجامعة مسئولية تحديد نسبة الإعاقة ومدى استحقاقها للإعفاء. 

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن القرار جاء بناء علي الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تعتبر شهادة أساسيات التحول الرقمي شرط لمنح طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى اعتبارها أحد الدورات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس للدرجة الأعلى. 

 

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجههم أثناء مسيرتهم العلمية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تحسين سير العملية التعلمية.

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بني سويف جامعة بني سويف طلاب الاعلام

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