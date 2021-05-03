الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 متهمين قتلوا فرد أمن لسرقة خزينة مصنع بـ15 مايو

متهمين
متهمين

تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، الإثنين، من القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بقتل فرد أمن داخل مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، لسرقة خزينة بداخلها 48 ألف جنيه.

تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث 15 مايو، بلاغًا من إدارة مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية يفيد العثور على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاه على الأرض، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو شرف محمد شرف، 50 سنة، وبفحص الجثمان تبين وجود تهشم في الرأس نتيجة الضرب بآله حادة، ومطعون عدة طعنات بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين من بينهم عامل بذات المصنع تم فصله حديثًا، بسبب سوء سلوكه، بالاشتراك مع اثنين من المتهمين مقيمين بدائرة قسم المقطم وآخر مقيم بدائرة قسم شرطة السلام واثنين آخرين تم القبض عليهم، ليتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

قتل فرد أمن ـ١٥ مايو

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