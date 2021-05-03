مدون روسي يزور الأهرامات والمتحف الكبير للترويج السياحي

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير، الإثنين، المدوّن الروسي جوسن جاسانوف Gusein Gasanov، الذي يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع إنستجرام 16.5 مليون متابع.

وقام Gusein Gasanov بجولة بحديقة المتحف وقاعاته المختلفة الذي انبهر بمقتنياته الفريدة والمتنوعة، خاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبه أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة، حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبوالهول والبانوراما.

وحرص Gusein Gasanov على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبوالهول، والتي قام بمشاركتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، داعيا جميع متابعيه بزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، معربا عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية، وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.

يشار إلى أن منطقة الأهرامات زارها الفترة الأخيرة عدد من الشخصيات المؤثرة، على رأسهم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، خلال فترة تواجده للمشاركة فى موكب المومياوات الملكية، كما زارة أكثر من 120 شخصية من40 دولة شاركوا فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى انعقد فى مصر خلال مارس الماضى.

كما جاء الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم، وفقا للتقرير المصور الذي نشره موقع جريدة الديلي ميل الإنجليزية، والذي اعتمد في تصنيفه على علم ونظرية "النسبة الذهبية"، حيث حصد الهرم الأكبر المركز رقم 19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.

وأوضح التقرير أن النسبة الذهبية وهى نسبة رياضية توجد بشكل كبير في الطبيعة وعند استخدامها في التصميم المعماري، فإنها تعزز التراكيب العضوية والطبيعية التي تحقق الناحية الجمالية في التصميم- كانت المعيار الذى اعتمد عليه العلماء عند اختيار هذه المباني التي تحقق هذه الشروط، سواء في تركيبها أو في الناحية الجمالية.

وأشار التقرير إلى أن الهرم الأكبر هو أحد عجائب الدنيا في العالم القديم والذي أثبت "جماله العلمي"، وأنه أقدم وأكبر الأهرامات الثلاثة الموجودة بمنطقة أهرامات الجيزة، كما أوضح أنه يمثل إنجازا مذهلا لقوة الإنسان وقدرته على التصميم.