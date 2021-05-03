نسل الأغراب الحلقة 21.. جليلة تطلب من عساف سرعة إتمام زواجهما

عرض منذ قليل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 والذي شهد تصاعد في الأحداث المثيرة والشيقة، وشهدت حلقة اليوم تهديد "غفران" أمير كرارة، لـ "جليلة" مي عمر بزواجها من "عساف" أحمد السقا، كما شهدت اكتشاف بكري الزلط بأن معه ذهب عيرة.

أحداث نسل الأغراب الحلقة 21

وبدأت أحداث نسل الأغراب الحلقة 21 من حيث انتهت السابقة وهو زيارة "غفران" أمير كرارة لـ "جليلة" مي عمر في منزل خالته "نجاة" فردوس عبد الحميد، ليهددها بأنها إذا تزوجت "عساف" أحمد السقا، سوف تقوم الحروب بينهما دون توقف، وإذا رفضت زواجه سيعم السلم بينهم، وفاجأ "غفران" "جليلة" بإعرابه عن أنها لم تفرق معه تمامًا ولكنه يخاف على كرامته أمام الجميع، مما أثار غضبها وأصرت على الزواج من "عساف".

جليلة تطلب من عساف سرعة إجراءات زواجهما في نسل الأغراب الحلقة 21

وقابلت "جليلة" مي عمر، طليقها "عساف" أحمد السقا وحكت له ما حدث مع "غفران" ورغم ذلك أصرت على الزواج من الأول، وطلبت منه أن يسرع إجراءات الزواج بعد انتهاء عدتها بعد طلاقها من "غفران" مما أثار استعجاب "عساف"، وصدمته أيضًا بأنها كانت تحب "غفران" بسبب زواجه منها وهي في سن صغيرة بعد طلاقها من "عساف" وزجه بالسجن، مما جعل الصدمة والاستعجاب تسيطر على ملامح "عساف".

بكري الزلط يكتشف حقيقة الذهب العيرة في نسل الأغراب الحلقة 21

وعرض "بكري الزلط" عماد زيادة للتحقيق معه في واقعة الذهب الذي وجده "علي" دياب معه، ولكنه فوجئ أنه خلال التحقيق قرر الضابط الإفراج عنه وأكد له أنهم فحصوا الذهب الذي كان بحوزته ووجدوه ذهب عيرة، مما صدم "بكري" خاصة وأنه أخذه من "عساف" مقابل أن يعيد له والدة "غفران"، مما جعل "بكري" يتوعد بالانتقام من "عساف".

وانتهت أحداث نسل الأغراب الحلقة 21 على مشهد توسل ملك أحمد زاهر لـ"علي" دياب بان لا يتك والدها "مصطفى" يأخذها لمنزلهم، خوفًا منها أن يفعل معها مثلما كان يفعل مع والدتها "عزيزة" منة فضالي قبل وفاتها، من ضرب وإهانة، وبالفعل وعدها "علي" بأنه لم يتركها.