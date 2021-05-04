نائب «التنسيقية» يتابع أعمال تطوير الملعب بمركز شباب نكلا

تابع النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهاء أعمال تطوير الملعب بمركز شباب قرية نكلا وذلك بحضور مجموعة من شباب وأبناء القرية الذين أبدو اهتمامهم وسعادتهم بهذا التطوير.

ووجه النائب أحمد رمزي الشكر لكل أعضاء مجلس الإدارة وجميع شباب قريه نكلا وكل الدعم لمراكز الشباب المخطط تطويرها خلال الفترة القادمة.

كان النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد نجح من قبل فى إنهاء معاناة أهالي قريتي بهرمس والسبيل فى عدم وجود مركز شباب بهرمس على مدار عشرات السنين، وحصل النائب على كافة الموافقات من الجهات المعنية والبدء الفوري في بناء مركز الشباب على الأرض، والتي كانت مخصصة منذ عشرين عاما لبناء مركز شباب دون تنفيذها على ارض الواقع رغم مرور كل هذه السنوات.

جاء ذلك في استجابة فورية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء لقائه مع النائب أحمد رمزي وتعهد الوزير بإنهاء معاناة القريتين التي يزيد عدد سكانهما عن 50 ألفا، ووجه النائب أحمد رمزي الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة فى أقل من شهر والبدء فى الأعمال والمقرر الانتهاء منها عدة أشهر.

"حياة كريمة" أول الصالونات السياسية للتنسيقية

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت أول صالوناتها السياسية وفعالياتها الحوارية خلال شهر رمضان الكريم، لمناقشة إنجازات المبادرة الرئاسية لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً «حياة كريمة».

وأدارت الصالون النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضره مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، والدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة في وزارة التضامن، والنائبة رشا كليب والنائبة هدى عمار أعضاء مجلس النواب.

وناقش الصالون فلسفة مبادرة حياة كريمة، وأهدافها الرئيسية، وطبيعة فرق العمل التي تعمل في المحافظات، وتأثير تلك المبادرة على الأسر الأكثر احتياجاً على كافة المستويات المادية والاجتماعية والثقافية، وقدم الضيوف لتجاربهم الذاتية مع هذه المبادرة المهمة، ومصدر فخرهم بالعمل في المبادرة، وسعادتهم بالمساهمة في رفع وعي المواطن المصري عن طريق هذه المبادرة.

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