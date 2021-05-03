رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

كيفية الحصول على لقاح فيروس كورونا

تقدم “الدستور” موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، ونكشف تفاصيل تسجيل لقاح وباء فيروس كورونا المستجد من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة، ويأتي تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لمواجهة انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، وتقوم وزارة الصحة في الوقت الحالي بتطعيم المصريين بعد استيراد اللقاح من الخارج، وتأتي تلك الجهود إلى الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

يمكن للمواطن المصري أن يقوم بتسحيل لقاح فيروس كورونا المستجد، عن طريق الموقع الإلكترونى التي اطلقتة وزارة الصحة، كما هو موضح بالتالي:

- يقوم المواطن الذي يرغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا، بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة الصحة، لتلقى لقاح فيروس كورونا، وهو https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.

- ثم يضغط المواطن الذي يريد تلقى لقاح فيروس كورونا، على ايقونة تسجيل طلب اللقاح، وإذا كان يريد المواطن متابعة طلبة يضغط على متابعة حالة طلب اللقاح.

- بعد ذلك يجب على المواطنين كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل، وهي لغة التواصل، والاسم كما هو مكتوب في بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي يريد المواطن تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد فيها، بالإضافة إلى القسم أو المركز الذي يرغب المواطن بالحصول على اللقاح فيه.

- ويقوم المواطن بالإجابة على سؤال "هل تقدم الخدمة الطبية"، و"هل تعاني من أمراض مزمنة"، ثم كتابة البريد الإلكتروني، وكتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على إرسال، ثم يتلقى المواطن رقم تحقق.

- يقوم المواطن بكتابة رقم التليفون الارضى، وإدخال كود المحافظة، ورقم تليفون أخر يتكون من ١١ رقم، بعد ذلك الضغط على زر استكمال.

- ملحوظة: العاملين في القطاع الطبى يجب عليهم احضار ما يثبت طبيعة عملهم، "كارنية النقابة وبيان الحالة الوظيفية وخطاب جهة العمل".

- ملحوظة أخرى: أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، يجب عليهم كتابة نفس البيانات السابقة.

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تواجهة الدولة المصرية، انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ادي انتشار الفيروس إلى وفاة عدد كبير من المواطنين المصريين، لكن بالنسبة للدول الأخرى، تأتي الدولة المصرية في ترتيب الدول الأقل إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالدول الأخري، التي تعاني من انتشار الفيروس، وسقوط اعداد ضخمة من الوفيات.