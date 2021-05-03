بريطانيا تسجل وفاة وحيدة بكورونا منذ أغسطس الماضي

سجّلت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، حالة وفاة وحيدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ 30 أغسطس الجاري، في استمرار للانخفاض الكبير في حدة التفشي في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الحكومة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 127 ألفا و539 حالة، حسب إحصاء وزارة الصحة، و151 ألفا و244 حالة حسب مكتب الإحصاءات الوطني، والذي يتضمن حالات وفاة لم تسجلها وزارة الصحة في المنازل ودور الرعاية خلال الأشهر الأولى من الأزمة.



كما سجّلت السلطات خلال اليوم الأخير ألفا و649 إصابة بالفيروس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة في المملكة المتحدة إلى 4 ملايين و421 ألفا و850 إصابة.



وارتفع عدد من تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس إلى 34 مليونا و588 ألفا و600 شخص، بينهم 15 مليونا و500 ألفا و949 شخصا حصلوا على الجرعتين اللازمتين لإتمام التطعيم.

وتعد المملكة المتحدة إحدى أكثر دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاحات المقدمة للسكان ونسبة من تلقوا التطعيم حتى الآن، وتعتمد بشكل أساسي على اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية- السويدية.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، عن تقديم الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح إلى أكثر من نصف السكان بواقع أكثر من 5. 33 مليون شخص من أصل 8. 66 مليون شخص.

ويؤكد خبراء الصحة أن حملة التطعيم ساهمت في الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات والإصابات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" خلال الأسابيع الأخيرة في المملكة المتحدة.

أعراض الإصابة بكورونا



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.