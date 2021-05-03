الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«اتصاب في عينه».. رمضان صبحى ينشر صورة «واقعة مباراة الزمالك»

رمضان صبحي
رمضان صبحي

نشر رمضان صبحي، نجم فريق «بيراميدز»، صورة عبر حسابه في «إنستجرام» تُظهِر إصابته في عينه اليمنى بعد مشاركته في مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري، أمس الأحد.

وظهر رمضان صبحي في الصورة واضعاً الشاش الأبيض على عينه اليمنى معلقاً عليها: «الحمد لله» لتنهال عليه دعوات الشفاء.

وكشف مصطفى المنيري، طبيب نادي بيراميدز، عن حجم إصابة رمضان صبحي بعد مباراة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وقال طبيب بيراميدز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «رمضان صبحي تعرّض لكدمة شديدة خلال اللقاء في حدقة العين».

وأضاف: «رمضان اصطدم بأشرف بن شرقي في لقاء الأمس، وخضع لفحص مبدئي صباح اليوم مع أحد أطباء العيون على أن يخضع لفحص دقيق مساء اليوم لبيان مدى قوة الكدمة».

وأكمل: «طبيب العيون وضع للاعب بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية التي يعاني منها رمضان صبحي على أن يواصل العلاج خلال الساعات المقبلة، والحصول على راحة لمدة ٧٢ ساعة».
 

الأكثر قراءة

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

أطباء يحذرون من «الموجة الثالثة»: الفيروس سريع الانتشار

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

سنة أولى صيام.. حكايات أطفال مع الجوع والعطش فى نهار رمضان (صور)

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو «اليونسيف» لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما