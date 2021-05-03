«اتصاب في عينه».. رمضان صبحى ينشر صورة «واقعة مباراة الزمالك»

نشر رمضان صبحي، نجم فريق «بيراميدز»، صورة عبر حسابه في «إنستجرام» تُظهِر إصابته في عينه اليمنى بعد مشاركته في مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري، أمس الأحد.

وظهر رمضان صبحي في الصورة واضعاً الشاش الأبيض على عينه اليمنى معلقاً عليها: «الحمد لله» لتنهال عليه دعوات الشفاء.

وكشف مصطفى المنيري، طبيب نادي بيراميدز، عن حجم إصابة رمضان صبحي بعد مباراة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وقال طبيب بيراميدز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «رمضان صبحي تعرّض لكدمة شديدة خلال اللقاء في حدقة العين».

وأضاف: «رمضان اصطدم بأشرف بن شرقي في لقاء الأمس، وخضع لفحص مبدئي صباح اليوم مع أحد أطباء العيون على أن يخضع لفحص دقيق مساء اليوم لبيان مدى قوة الكدمة».

وأكمل: «طبيب العيون وضع للاعب بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية التي يعاني منها رمضان صبحي على أن يواصل العلاج خلال الساعات المقبلة، والحصول على راحة لمدة ٧٢ ساعة».

