256 وفاة ونحو 6 آلاف إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 256 حالة وفاة و5 آلاف و948 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووفقًا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات الوزارة: فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 121 ألفًا و433 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و50 ألفًا و708 إصابات، تعافى منهم حتى اليوم 3 ملايين و505 آلاف و717 شخصًا، بينما لا تزال إصابة 423 ألفًا و558 شخصا نشطة إلى اليوم.



وتمثل الوفيات المسجلة، اليوم، ارتفاعًا كبيرًا عن وفيات الأمس، (والذي شهد تسجيل 144 حالة)، فيما واصلت الإصابات انخفاضها الملحوظ، حيث سُجلت بالأمس 9 آلاف و148 إصابة.



ورغم انخفاض عدد اختبارات الكشف عن الإصابة التي أُجريت خلال اليوم الأخير عن اليوم السابق عليه بنحو 35 ألف اختبار، لكن انخفاض نسبة الاختبارات الإيجابية بين إجمالي الاختبارات يؤكد المنحى الهابط للإصابات، إذ وصلت نسبة الاختبارات الإيجابية اليوم إلى 9. 4 بالمئة، في مقابل 8. 5 بالمئة يوم أمس.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الإثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 153 مليونا و504 آلاف و608 حالات، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و216 ألفا و577 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 130 مليونا و841 ألفا و739 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.