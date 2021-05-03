ملك أحمد زاهر: بابا «أفضل ممثل فى العالم» وفخور بأدائى فى «نسل الأغراب»

عبرت الفنانة ملك أحمد زاهر عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مشاركتها فى مسلسل «نسل الأغراب»، مبينة أن التعليقات على دورها منحتها طاقة إيجابية وجعلتها تشعر بفخر كبير لمشاركتها فى هذا العمل.

وكشفت عن أن المخرج محمد سامى هو من رشحها للمشاركة فى «نسل الأغراب»، الذى لم تتردد فى الموافقة عليه، لأنه يضم نخبة من كبار النجوم، مثل الفنان أحمد السقا، الذى وصفته بـ«العظيم»، إلى جانب النجمين أمير كرارة ومى عمر، فضلًا عن إنتاج العمل من قِبل شركة «سينرجى»، التى تحترم وتقدر كل من يعمل معها.

ولم تواجه «ملك» أى صعوبة فى نطق اللهجة الصعيدية خلال أحداث المسلسل، فى ظل سابقة مشاركتها فى الدراما الصعيدية «القاصرات»، الذى تعاونت فيه مع النجم صلاح السعدنى، وحقق وقت عرضه نجاحًا كبيرًا، وفق ما قالته لـ«الدستور».

وتحدثت عن رد فعل والدها الفنان أحمد زاهر على دورها فى «نسل الأغراب»، قائلة إنه شعر بفخر شديد بما قدمته خلال هذا العمل، وكان يضمها إليه خلال مشاهدتهما المسلسل معًا، بعد كل مشهد تظهر فيه.

وتابعت: «والدى يدعمنى دائمًا فى كل خطوة أخطوها فى حياتى الفنية أو الشخصية، وأعتبره أفضل فنان فى العالم، وأحرص دائمًا على الأخذ بنصائحه، لأنه دائمًا ما يوجهنى نحو الأفضل، وأتمنى أن أصبح مثله فى نجوميته وموهبته وأدائه المتميز».

وتطرقت إلى أعمالها المقبلة، التى ستبدأها بتصوير فيلم «الفارس» بعد انتهاء شهر رمضان، الذى تجسد خلال أحداثه الشقيقة الصغرى للشخصية التى يلعبها والدها، ما يجعله «الفيلم» أكثر ما تقدمه تميزًا، لكونها ستظهر فيه إلى جوار الأب.