الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملك أحمد زاهر: بابا «أفضل ممثل فى العالم» وفخور بأدائى فى «نسل الأغراب»

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

عبرت الفنانة ملك أحمد زاهر عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مشاركتها فى مسلسل «نسل الأغراب»، مبينة أن التعليقات على دورها منحتها طاقة إيجابية وجعلتها تشعر بفخر كبير لمشاركتها فى هذا العمل.

وكشفت عن أن المخرج محمد سامى هو من رشحها للمشاركة فى «نسل الأغراب»، الذى لم تتردد فى الموافقة عليه، لأنه يضم نخبة من كبار النجوم، مثل الفنان أحمد السقا، الذى وصفته بـ«العظيم»، إلى جانب النجمين أمير كرارة ومى عمر، فضلًا عن إنتاج العمل من قِبل شركة «سينرجى»، التى تحترم وتقدر كل من يعمل معها.

ولم تواجه «ملك» أى صعوبة فى نطق اللهجة الصعيدية خلال أحداث المسلسل، فى ظل سابقة مشاركتها فى الدراما الصعيدية «القاصرات»، الذى تعاونت فيه مع النجم صلاح السعدنى، وحقق وقت عرضه نجاحًا كبيرًا، وفق ما قالته لـ«الدستور».

وتحدثت عن رد فعل والدها الفنان أحمد زاهر على دورها فى «نسل الأغراب»، قائلة إنه شعر بفخر شديد بما قدمته خلال هذا العمل، وكان يضمها إليه خلال مشاهدتهما المسلسل معًا، بعد كل مشهد تظهر فيه.

وتابعت: «والدى يدعمنى دائمًا فى كل خطوة أخطوها فى حياتى الفنية أو الشخصية، وأعتبره أفضل فنان فى العالم، وأحرص دائمًا على الأخذ بنصائحه، لأنه دائمًا ما يوجهنى نحو الأفضل، وأتمنى أن أصبح مثله فى نجوميته وموهبته وأدائه المتميز».

وتطرقت إلى أعمالها المقبلة، التى ستبدأها بتصوير فيلم «الفارس» بعد انتهاء شهر رمضان، الذى تجسد خلال أحداثه الشقيقة الصغرى للشخصية التى يلعبها والدها، ما يجعله «الفيلم» أكثر ما تقدمه تميزًا، لكونها ستظهر فيه إلى جوار الأب.

الأكثر قراءة

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

أطباء يحذرون من «الموجة الثالثة»: الفيروس سريع الانتشار

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

سنة أولى صيام.. حكايات أطفال مع الجوع والعطش فى نهار رمضان (صور)

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو «اليونسيف» لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما