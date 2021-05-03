رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون يعلنون دعمهم للحريري ومواقفه

أعرب رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون عن دعمهم لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ومواقفه وصموده.

جاء دعم الرؤساء السابقين خلال اجتماع عقده كلا من فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام السلام، وتواصلوا مع الحريري بعده.

وأفادت مصادر مطلعة على موقف رؤساء الحكومات السابقين، بأن الرؤساء أبدوا تفهمهم لمواقف الحريري بالكامل ودعمه بلا شروط والوقوف إلى جانبه والتأكيد على موقفه وصموده، وعدم الخضوع للابتزاز والتهويل وتمسكهم بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان بالمواصفات الإصلاحية والسياسية التي تتيح للبنان الانتقال من التأزم الذي يدفع البلد باتجاه السقوط إلى الانفراج باعتباره الممر الإلزامي للتوجه للمجتمعين العربي والدولي للوقوف إلى جانبه للخروج من مشكلات بلغت ذروتها وغير مسبوقة من اقتصادية ومعيشية، وفقا للشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن الرؤساء السابقين يعارضون المساواة بين من يسهل عمليا مساعي تشكيل الحكومة وبين من يعرقلها.

كما دعا الرؤساء السابقون إلى إنهاء حالة الفراغ الحكومي والأمني الذي تشهده البلاد من خلال تشكيل الحكومة الجديدة، وتضامن كافة فئات المجتمع لوقف تدمير مؤسسات الدولة عبر اتخاذ موقف وطني واحد يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة واستكمال تشكيل السلطات وفق الدستور والنظام الديمقراطي البرلماني.

وقال الرؤساء السابقون إنه لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن.

واعتبروا أن الواقع الراهن في لبنان يدل على أن هناك سياسة متعمدة تهدف إلى هدم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد، محذرين من أن استمرار الغلو في هذا النهج المدمر سيؤدي إلى اندثار الدولة التي هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين دون تفرقة.