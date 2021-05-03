يوسف وائل نور: سعيد بنجاحى فى شخصية «كريم».. وتشبيهى بوالدى فخر

أعرب الفنان الشاب «يوسف»، نجل الراحل وائل نور، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها بشأن شخصية «كريم»، ابن الفنانة غادة عبدالرازق، فى مسلسل «لحم غزال»، قائلًا: «لم أكن أتوقع نجاح الشخصية بهذا الشكل، وسعيد أكثر من تشبيه الناس لى بموهبة والدى، رحمة الله عليه».

ويشارك «نور» فى السباق الرمضانى ٢٠٢١ هذا العام بمسلسل «لحم غزال»، مع النجوم غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، ومى سليم، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وأضاف أن الموسم الدرامى هذا العام ملىء بالتشويق والإثارة، معربًا عن سعادته بكونه جزءًا منه، حيث تحمس كثيرًا بمجرد ترشيح المخرج محمد أسامة له لتجسيد دور «كريم»، ووافق على الفور، لأن الشخصية مليئة بالتفاصيل التى لم يعتد عليها فى أعماله الفنية السابقة، كما أعجب بفكرة المسلسل، إضافة إلى مساحة الدور الذى يجمعه بالفنانة غادة عبدالرازق.

وعن تحضيره للشخصية، قال: «كنت أجلس مع المخرج محمد أسامة لنتحدث عن تفاصيل الشخصية حتى تخرج بالشكل المطلوب بمصداقية، وكان يساعدنى كثيرًا فى التحضير بجانب بروفات العمل».

وأضاف: «مُخرج العمل يدرك جيدًا كيف يتعامل مع الفنان ويوجهه بشكل سليم يخدم الدور، وهذا ساعد فى تكوين شخصية كريم، كذلك كان التعامل مع فريق عمل المسلسل كله مريحًا، وهذا سيظهر للمشاهد على الشاشة من خلال الأحداث».

وأكد «نور» سعادته بالعودة لعالم الفن بعد دوره فى فيلم «حلم العمر»، مقدمًا شكره للمخرج أحمد خالد موسى باعتباره الأب الروحى له، والفنان أمير كرارة الذى ساعده على دخول عالم الفن لإيمانه بموهبته، دون مجاملة لاسم والده أو والدته الفنانة أميرة العايدى.