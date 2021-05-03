مريم محمود الجندى: اتجهت من «طب بيطرى» للتمثيل.. وترشيحى لـ«الاختيار 2» صدفة

قالت الفنانة مريم محمود الجندى إنها سعيدة جدًا بالإشادات الكبيرة التى تلقتها حول أدائها شخصية زوجة أحد الإرهابيين فى مسلسل «الاختيار ٢»، خاصة أنها اجتهدت فى تنويع ملامح وجهها لتناسب المشاعر المختلفة التى تمر بها الشخصية، مثل الصدمة والحزن والخوف والقلق.

واعتبرت أن «الاختيار ٢» بدايتها فى عالم التمثيل، مشيرة إلى أن ترشيحها للمشاركة به جاء بالصدفة، من خلال لجنة اختيار الفنانين «الكاستينج»، قبل بدء التصوير بـ٣ أشهر، فحينها فوجئت بفريق العمل يرشحها للدور ويرسل لها السيناريو لدراسة الشخصية من جوانبها جميعًا.

وكشفت عن أن الفنان كريم عبدالعزيز، بطل «الاختيار ٢»، فوجئ بمشاركتها فى المسلسل، لأنه لم يرها منذ تقديمه فيلم «واحد من الناس»، الذى كانت تذهب إلى موقع تصويره مع والدها الفنان الراحل.

وعن علاقة والدها الفنان الراحل بدخولها إلى عالم التمثيل، قالت «مريم»: «كنت أرغب أولًا فى دخول كلية الطب البيطرى، لكنى وجدت نفسى أتجه لعالم التمثيل وأبلغت والدى بالأمر، وكان يرى أنى سأنجح فى مجال الفن بسبب حبى للمجال، ودعمنى ونصحنى وطلب منّى الدراسة والإعداد الجيد واحترام عملى».

وتابعت: «أحرص دائمًا على الظهور فى أفضل صورة، لأن والدى كان من عظماء الفن، وأنا فخورة لأنى أحمل اسمه، وبناء على نصائحه درست فى ورشة الأستاذ خالد جلال فى مركز الإبداع الفنى، وهو من منحنى الفرصة للمشاركة فى عرض (سينما مصر) وأتاح لى العمل مع مخرج مسرحى عبقرى مثله».