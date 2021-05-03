محمد إبراهيم يسرى: حزين لرحيل أبى قبل مشاهدة أعمالى الرمضانية

قال الفنان محمد إبراهيم يسرى إن المخرج شادى الفخرانى هو من رشحه للمشاركة فى مسلسل «نجيب زاهى زركش» مع النجم يحيى الفخرانى، الذى يجسد خلال أحداثه دور «مؤنس».

وأضاف «يسرى»: «الشخصية بها لمسة كوميدية، لذا مثّل الأمر تحديًا كبيرًا لى، لخوفى أن أكون ثقيل الظل أمام الجمهور، لكنه أسعدنى جدًا فى النهاية، لأن الفن أساسه الموهبة، لكنه يحتاج إلى تأسيس عبر التدريب وخوض مثل هذه التجارب المهمة».

وأعرب عن فخره الكبير بالتعاون مع نجم بثقل يحيى الفخرانى، معتبرًا أن الوقوف أمامه يمثل لحظة تاريخية، فى ظل ما يملكه من نجومية وموهبة وخبرات وأعمال محترمة، كما أن التعاون مع «الأساتذة الكبار» يتيح للفنان الشاب إظهار موهبته بشكل أفضل.

وواصل: «لم أشعر بالخوف من الوقوف أمام النجم يحيى الفخرانى، لأنه فنان كبير ولم يبخل بالنصيحة على كل من يتعاون معه، وبصفة شخصية، أشاد بأدائى فى كواليس المسلسل قبل معرفته بأننى ابن الراحل إبراهيم يسرى، وقال لى: (إنت فنان شاطر)، ما جعلنى أشعر بالفخر والسعادة».

وفيما يتعلق بمشاركته فى مسلسل «ضل راجل» مع النجم ياسر جلال قال «يسرى» إن المخرج أحمد صالح هو من رشحه ليتعاون مع «جلال» الذى لا يختلف عن يحيى الفخرانى فى النجومية، ويعتبره «أخ كبير»، مضيفًا: «الشخصية التى أقدمها فى هذا المسلسل تتسم بالشر، وهو ما جذبنى بشدة للمشاركة فى العمل، خاصة أننى لم أخض هذه المساحة من قبل».

وتطرق إلى بداياته فى عالم الفن، قائلًا إن والده الفنان الراحل دعمه فى هذا، رغم محاولاته الكثيرة فى البداية لإقناعه بالابتعاد عن المجال، لأن «مهنة التمثيل مهلكة ومجهدة»، لكن عندما شعر بإصراره دعمه وسانده.

وأضاف: «علاقتنا كانت فى إطار الصداقة، وشاهد لى مسلسلين قبل وفاته مباشرة، هما (الداعية)، و(سيرة حب)، ووقتها دعمنى وكان يطمئن علىّ أثناء التصوير، وحزين جدًا لأنه ليس معى الآن لرؤية أعمالى فى هذا الموسم الرمضانى».