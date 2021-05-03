الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميريت عمر الحريرى: اجتزت 3 ورش تمثيل.. وأتمنى الوقوف أمام الزعيم والفخرانى

ميريت عمر الحريرى
ميريت عمر الحريرى

عبّرت الفنانة ميريت عمر الحريرى عن فخرها بالتعاون مع مخرجين محترفين فى ٣ أعمال درامية، بداية من مصطفى فكرى فى مسلسل «اللى مالوش كبير»، إلى جانب سامح عبدالعزيز وخالد مرعى فى «حرب أهلية» و«قصر النيل» على الترتيب.

وقالت «ميريت»: إن التعاون مع النجمة يسرا فى مسلسل «حرب أهلية» يمثل لها حالة خاصة، فى ظل سابقة عمل الفنانة الكبيرة مع والدها الراحل، مضيفة: «يسرا من عظماء الفن الذين أسهموا فى تطوير الدراما والسينما على مدار سنوات، كما أننى أحب جدًا التعاون مع الفنانين الذين عملوا مع والدى».

وعن مشاركتها فى مسلسل «اللى مالوش كبير»، كشفت عن أن المؤلف عمرو محمود ياسين هو الذى رشَّحها، مشيرة إلى أنها تحمست له جدًا، خاصة فى ظل تناوله قضية العنف ضد المرأة من جميع الجوانب، بما يعكس وجود تطور فى صناعة الفن الذى يحمل رسائل هادفة للمشاهدين.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع النجم خالد الصاوى، لما يمتلكه من موهبة جبارة، واصفة إياه بأنه «الأستاذ»، وعلى الرغم من ذلك يتعامل مع كل صنّاع العمل بحرفية شديدة، ويعمل بهدوء واضح مع كل طاقم العمل.

وأضافت: «سعيدة بردود الأفعال التى أتلقاها حول الأعمال الثلاثة التى أشارك بها فى الموسم الدرامى الرمضانى الحالى، والجمهور هو الحكم الرئيسى على أدائى، وأتمنى من كل قلبى أن أظل مقبولة لديه دائمًا».

واسترجعت بدايات دخولها مجال التمثيل، قائلة: إنها تزوجت فى سن صغيرة، وعاشت فى الإسكندرية بعيدة عن أبيها، مرجعة دخولها مجال الفن متأخرة إلى انشغالها بالمنزل والأولاد والعمل، ولهذا السبب أيضًا لم تتمكن من دراسة الفن فى معهد خاص، لكنها آمنت بنصيحة والدها حول أن الموهبة وحدها لا تكفى وتحتاج إلى إصقالها بالعلم، ما دفعها لاجتياز ٣ ورش تمثيل لتلحق بأهل الفن.

وكشفت عن أن المخرج عمر عبدالعزيز كان داعمًا لدخولها مجال التمثيل، وأيضًا الفنان الكبير سمير صبرى، الذى تعتبره بمثابة «الأب الروحى»، بعدما شجعها على خوض التجربة وبدء التمثيل على أرض الواقع بعد انتهائها من ورش التمثيل، مشيرة إلى أنها تتمنى التعاون مع الزعيم عادل إمام ويحيى الفخرانى وهالة فاخر ورياض الخولى.

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