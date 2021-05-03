أحمد عبدالله محمود: «النمر» فكرنى بـ«شمس الزناتى».. و«بغير من والدى»

بدأت مشاركة الفنان أحمد عبدالله محمود فى مسلسل «اللى مالوش كبير» بعرض من مؤلف العمل عمرو محمود ياسين، الذى شرح له مضمون وأبعاد الشخصية التى سيجسدها خلال الأحداث، ووقتها لم يكن قد انتهى من كتابة العمل، باستثناء الحلقات الأولى فقط.

وقال «محمود» إن هناك العديد من العوامل وعناصر النجاح التى دفعته للمشاركة فى مسلسل «اللى ملوش كبير»، يأتى على رأسها القصة المميزة للعمل، وطبيعة الشخصية التى يجسدها وأهميتها، مشيرًا إلى أنه طوال الحلقات فى حالة «ندية» و«صراع» مع الشخصية الرئيسية «سيف الخديوى» التى يجسدها أحمد العوضى.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع كل فريق عمل المسلسل، وعلى رأسهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى وخالد سرحان ودينا فؤاد وغيرهم، إلى جانب الكاتب عمرو محمود ياسين، والمخرج مصطفى فكرى الذى سبق أن تعاون معه من قبل فى مسلسل «نصيبى وقسمتك».

وعن مشاركته فى مسلسل «النمر» مع الفنان محمد عادل إمام، قال «محمود» إن السيناريو وما يتضمنه من «أكشن» مختلف بلمسة كوميدية مميزة، وهو ما جعله يرحب بالمشاركة فى العمل، إلى جانب إخراجه من قِبل المخرجة شيرين عادل، التى تتسم برؤية مبدعة وبأنها «شخصية محترمة ومتمكنة جدًا».

ورأى أن أحداث «النمر» جعلته يشعر بأجواء فيلم «شمس الزناتى»، بعدما أسهمت المشاهد التى تجمعه بالفنان محمد إمام، الذى يعمل معه للمرة الأولى، فى استرجاعه مشاهد الفيلم الذى جمع والده بالزعيم عادل إمام، مضيفًا: «أشعر بأننا نعيد شيئًا من أمجاد آبائنا».

ووصف الفنان محمد عادل إمام بأنه خدوم ومتواضع ولا يبخل بأى شىء على من حوله، لافتًا إلى أنه فى أول اجتماع أثناء تحضيرات المسلسل، أشاد «إمام» بدوره فى مسلسل «طايع»، بما كشف عن أنه شخص محترم يقدر قيمة الآخرين.

واختتم بالحديث عن والده الفنان عبدالله محمود قائلًا إن هناك أعمالًا فنية يشاهدها له تجعله يشعر بـ«الغيرة الفنية»، فى ظل قدرته على تجسيد كل الشخصيات بتمكن كبير وإقناع لأقصى الحدود، لذا فإنه يعتبره قدوته فى التمثيل، خاصة مع قربه من المشاهدين وقدرته على لمس قلوبهم بسهولة.