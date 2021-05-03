محمد رياض: شيرين عادل مخرجه جبارة وصلاح العزب أكد نجاحه

عبر الفنان محمد رياض عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في أحداث مسلسل النمر الذي ينافس في الماراثون الرمضاني الجاري، ويشارك بطولته الفنان محمد عادل إمام.

وأشار رياض لـ"الدستور"، إلى أن العمل مليء بالمفاجآت والتفاصيل المهمة خلال حلقاته المقبلة، والتي ستكون بمثابه تحدي خاص بالنسبة له.

وعن مشاركته المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب قال: "المسلسل مكتوب بطريقه تعتمد على التشويق وبه خطوط درامية عديدة وتم صياغتها بشكل احترافي للغاية، ومحمد صلاح العزب مؤلف ذو قيمة مميزة وجيدة وأعتقد أنه أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية مع محمد إمام، وهذا العام أكد نجاحه" .

وتابع: "أما المخرجة شيرين عادل فهي غنية عن التعريف فهي واحدة من أكبر المخرجين في عالمنا العربي على مستوي التكنيك والأداء الإخراجي ولديها الكثير من الحرفية العالية فهي مخرجة مهتمة بالتفاصيل بشكل يفوق الوصف وتحب إظهار أعمالها بأفضل شكل ممكن، وأنا سعيد للتواجد معهم في المسلسل".

ويعرض المسلسل على قناة "الحياة" في ثلاثة مواعيد، ويكون العرض الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء. كما يعرض المسلسل على قناة "أبو ظبي" في ثلاثة مواعيد الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، والإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

تدور أحداث مسلسل "النمر" في إطار اجتماعي داخل منطقة الصاغة ما بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغار وتجار الفضة، ويجسد النجم محمد إمام خلال الأحداث شخصية صعيدية.

والمسلسل من بطولة النجم محمد إمام، والنجمة هنا الزاهد، بالإضافة للنجمة الكبيرة نرمين الفقي، ويضم باقة من النجوم الآخرين أبرزهم النجم محمد رياض، وكذلك بيومي فؤاد، و خالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، بالإضافة إلى محمد مهران، وأحمد حلاوة. ومخرج المسلسل هو شيرين عادل، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، والتي اعتنت بكافة التفاصيل التي جعلت العمل حالة جيده خاصه وأنه يتناول قصص الصاغة بكل تفاصيلها والتي لم تتناولها الدراما بهذا الشكل من قبل.