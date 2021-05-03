«المحامين العرب»: نحتاج ثورة تشريعية تتعاطى مع كافة المستجدات الإعلامية

أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العـرب ناصر الكريوين، بأن يوم ٣ مايو من كل عام، والذي حددته منظمة اليونيسكو يومًا عالميًا لحرية الصحافة هو تذكير بأهمية قيام الصحافة الجادة بدورها المنوط بها في التوعية ونقل المعلومات بحيادية وتجرد، والإسهام في بناء الوعي الحقيقي للأفراد والجماعات، كله ضمن أطر من المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي يجب أن تظل هي الحاكم في ظل التنوع غير المسبوق في الوسائل الإعلامية عبر الشبكة العنكبوتية.

وشدد النقيب ناصر الكريوين، عبر بيان له، على أهمية وفاء الحكومات بمنح مزيد من الحريات والضمانات للصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام للقيام بدورهم على الوجه الأكمل، الأمر الذي يستدعي إحداث ثورة تشريعية تتعاطى مع كافة المستجدات على الساحة الإعلامية العربية، وصولًا إلى نصرة تأصيل دور الإعلام في دعم الجماعات والشعوب المضطهدة، ونشر التعايش والسلام بين الشعوب؛ وذلك كله من خلال إنتاج معلومات حقيقية تحارب المعلومات الخاطئة وغيرها من معلومات ضارة.

فيما تنتهي مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال وطلبات النقل والإعادة بنقابة المحامين، غدا الثلاثاء.

وكان نقيب المحامين رجائي عطية أعلن مد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال وطلبات النقل والإعادة، إلى اليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.

كما قرر مد المهلة للمقيمين العاملين بالخارج ليوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١، ولهم أن يفوضوا عنهم من يتقدم بأوراقهم للنقابة العامة برمسيس دون غيرها ولن يلتفت إلى تظلمات أو طلبات تقدم لغير النقابة العامة في مبناها الرئيسي 49 أ شارع رمسيس بوسط القاهرة.

وكان مجلس نقابة المحامين بالسويس، في اجتماعه الطارئ بمقر النقابة الفرعية، الأسبوع الماضي، قرر استمرار تعليق العمل أمام جميع النيابات الجزئية ونيابة السويس الكلية بشكل كامل، كنوع من التصعيد.