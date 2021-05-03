أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21.. هند صبري في مهمة مستحيلة

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل وأحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21 وفيها دينا التي تقدمها هند صبري في مهمة مستحيلة بعد أن كانت المهمة ألغيت قبل سفرها إلى شرق أوروبا لحضور السيمنار الهام، وفوجئت الفنانة هند صبري بإعادة تكليفها بمهمتها مع نازلي مع بدء السيمنار الذي تواجدت فيه.

تفاصيل وأحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل وأحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21 وفيها دينا التي تقدمها هند صبري في مهمة مستحيلة حيث كلفها “رفعت بيه” الذي يقدمه الفنان هشام سليم بسرقة محتويات خزينة نازلي من منزلها حيث تحتوي على معلومات هامة وسرية للغاية وسط حالة من الترقب والتفكير منها نظرا لصعوبة المهمة التي تصل إلى حدود المستحيل.

تترقب هند صبري ظهور نازلي التي تقدمها إنجي المقدم وفي نهاية السيمنار تظهر وتقدم محاضرة في عليم النفس حول آليات وأساليب التحكم في النفس البشرية والسيطرة عليها بداية من تسويق منتجات حتى القيام بالثورات وتضع عينها على دينا للمرة الأولى.

يبدأ سيف في عبور الحدود والوصول إلى أوروبا وتسكينه في غرفة متطرفة وفي بداية اليوم الثاني يخرج متجها إلى أحد العملاء المصريين لمقابلته ليجد البوليس قبض عليه فيقرر الهروب في الحال.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم الفنانة القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد. يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة من تأليف السيناريست باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوميا ويعد العمل أحد أضخم المسلسلات الجديد في الدراما المصرية هذا العام، حيث يقدم ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة، ويقف على بطولة المسلسل الجديد