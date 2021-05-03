«هوس الفوتوسيشن».. خبير: يعبر عن خلل نفسى

تداول رواد التواصل الاجتماعى العديد من الصور والفيديوهات التى يظهر خلالها عريس مرتدٍ بدلة سوداء، تقف إلى جواره ٤ فتيات «عرائس» فى كامل زينتهن، إلى جانب عدد كبير من المعازيم وديكور حفل زفاف، حيث اعتقد البعض أن حفل الزفاف يعد الأول من نوعه الذى يحدث خلاله زواج شخص من ٤ «فتيات» فى ليلة واحدة، ولكن فى الحقيقة كان فوتوسيشن لشاب يدعى سعيد يعمل فى مطعم وأراد الشهرة ولفت الأنظار إليه من خلال هذا الفوتوسيشن.. لكن هل هذه هى المرة الأولى؟، وما هو التفسير النفسى لذلك؟

يقول الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، إن هوس السوشيال ميديا يرجع إلى مرض نفسى، أو أن الشخص الذى لديه هذا الهوس يفتقر إلى العلاقات الاجتماعية فيقوم بذلك حتى يلفت النظر إليه.

وأضاف: أن الأمر يصنف فى مجال علم النفس بأنه اضطراب ثنائى القطب، وهو خليط من الهوس والاكتئاب، من الناحية النفسية، ومن الناحية الاجتماعية يسبب له الهوس مشكلة اجتماعية بسبب الخلل الذى يحدث فى العلاقات الاجتماعية بين الشخص الذى يحب الظهور والآخرين، فدائمًا ما يحب الحديث عن إنجازاته والنجاحات التى يحققها، وهذا يسبب نفورًا للأشخاص من حوله بسبب أنه بدأ يشكل مصدر إزعاج لهم.

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العروسة الحامل

العروسة الحامل

أثارت جلسة تصوير غضبًا عارمًا من جمهور السوشيال ميديا بسبب ظهور علامات الحمل على العروس خلال احتفالها وسط عدد من الأقارب والأصدقاء، لكن كان الهدف منها الشهرة.

سلمى الشيمى

سقارة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور لعارضة تدعى «سلمى الشيمى» داخل منطقة آثار سقارة، ما أثار حالة كبيرة من الجدل، حيث تم إلقاء القبض على العارضة بعدها؟

شاب تزوج من ألمانية

صورة مع التوك توك

انتشرت على السوشيال ميديا صور لعروسين فى أحد الشوارع المصرية وهى لشاب تزوج من ألمانية بملابس الزفاف فى توك توك وبجانبهم حمار فى الشوارع، مما جعل رواد التواصل الاجتماعى يتفاعلون معهم بشكل كبير.

عروسان بزى قراصنة الكاريبى

القراصنة

تداول رواد السوشيال ميديا جلسة تصوير لعروسين بزى قراصنة الكاريبى وتبين حبهما الشديد لكابتن جاك سبارو، بطل الفيلم الذى قام بدوره الممثل الأمريكى العالمى «جونى ديب»، وكانت الجلسة بالقرب من مركب قديم غارق بمدينة الغردقة، مما جعلها أكثر واقعية.

عروسان بالجلباب الصعيدى

الجلباب الصعيدى

تداول نشطاء السوشيال ميديا فوتوسيشن لعروسين بالجلباب الصعيدى، وحرص العروسان على التقاط الصور بالأماكن الطبيعية وسط الزراعات وبجوار الخيول وأثناء شربهما من القلة الصعيدى داخل حظيرة المواشى.

عروسين الزومبي

الزومبي

بسبب حبهما الشديد لأفلام الزومبى والرعب الخيالى، أثارت جلسة تصوير لعروسين داخل غابة بمحافظة الإسماعيلية مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كان الفوتوسيشن بعيدًا كل البعد عن الرومانسية، وارتدى كل من العريس والعروس أزياء الزفاف ولكن مغطى بالدماء وكأنهم زومبى.

عروسين الغيط

الغيط

بسبب الحظر وغلق قاعات الأفراح قام عروسان بفوتوسيشن فى الأرض الزراعية فى وسط الغيط، ما أثار تفاعل رواد التواصل الاجتماعى.