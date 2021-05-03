بعد نقلهم للمستشفى.. مستجدات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

أثار خبر تدهور الحالة الصحية لأسرة الفنان سمير غانم خلال الأيام الماضية جدل جمهوره سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، وتمنوا له الشفاء العاجل خاصة بعدما تداول خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز مما أدى لنقلهما إلى إحدى مستشفيات العزل في الجيزة.

سلبية مسحة الفنان سمير غانم لفيروس كورونا

وكان خبر إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا المستجد غير صحيح، حيث أجرى أكثر من مسحة للتأكد من إصابته بالفيروس وكانت نتائجها تأكد سلبية المسحة، ولكنه نقل إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية كان يعاني منها خلال الفترة الماضية نظرًا لتقدم سنه حيث يعاني من خلل بوظائف الكلى، لذلك لزم حجزه بالعناية المركزة خلال الفترة الماضية، ولكن حالته مستقرة حتى الآن كما أنه يشهد تحسن ملحوظ.

إيجابية مسحة الفنانة دلال عبد العزيز لفيروس كورونا

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز هي من أصيبت بفيروس كورونا المستجد ونقلت بالفعل إلى مستشفى عزل خاصة وأنها كانت تعاني من ضيق في التنفس على أثر أعراض الفيروس مما جعل أسرتها تنقلها إلى المستشفى لتلقى البرتوكول العلاجي اللازم حالتها مع وضعها على جهاز الأكسجين لتنظيم التنفس، ولكن تشهد حالتها الصحية أيضًا تحسن ملحوظ رغم إيجابية المسحة الثانية التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

بداية إصابة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم بفيروس كورونا المستجد

وأعلنت الفنانة دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية إصابتها ووالدته الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تصوير مسلسلها الجديد “عالم موازي” الذي كان من المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري حيث يتضمن 15 حلقة فقط، ولكن تأجل عرضه نظرًا لتعطل التصوير، ومن المتوقع أن تكون دنيا ووالدتها أصيبوا بالفيروس من لوكيشن التصوير خاصة وأن المخرج هشام جمال أعلن هو الآخر إصابته بالفيروس بنفس الفترة.

وأجرت دنيا سمير غانم المسحة الثانية لها التي جاءت نتيجتها سلبية، حيث شفيت تمامًا من إصابتها بالفيروس، وتقوم حاليًا بمتابعة حالة والدتها بالعزل، وتطمأن على والدها بالعناية المركزة مع استقرار حالتهم الصحية كـ آل غانم بشكل عام.