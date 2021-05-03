محافظ مطروح: المواطنون ملتزمون والشواطئ لم تشهد أي تجمعات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة خلال اجازة اعياد الربيع وشم النسيم بكافة مدن ومراكز المحافظة خاصة اغلاق الشواطئ وحملات الرقابة والتفتيش على الاسواق.

كما تابع محافظ مطروح حملات المتابعة لإلتزام المنشأت السياحية بالاجراءات الوقائية داخل المنشآت مع المتابعة على مدار الساعة والتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات التى اخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح محافظ مطروح أن مركز ومدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مديرية امن مطروج نظم حمله على الشواطئ للاطمئنان على خلوها من المواطنين مع تنفيذ حملات دورية وتامين على الشواطئ، تنفيذا لقرار اغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات والتاكد من عدم وجود اى تجمعات للمواطنين حرصا على سلامتهم والتزاما بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدا علي ان لم تشهد الشواطي تجمعات التزاما من المواطنين.

وأشار إلي أن نظمت إدارة السياحة والمصايف بمطروح لجان متابعة على مدار الساعة لالتزان المنشأت السياحية بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من اعمال التطهير والتعقيم بكافة انحاء المنشاة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى ونسبة الاشغال المقررة.

وتابع أن نظمت مديرية تموين مطروح حملات على الاسواق بمدينتى الحمام ومرسي مطروح لمتابعة المعروض من السلع خلال اعياد الربيع اسفرت عن تحرير ٣١ محضر مخالفة.

شهدت الشواطئ والحدائق العامة بمدينة مرسي مطروح، اليوم الإثنين، حالة من الالتزام بعدما أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الغلق خلال الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشهد كورنيش مدينة مرسى مطروح انتشار أمني مكثف، بالإضافة إلى وضع حواجز حديدية عند مداخل الشواطئ لمنع المواطنين من التواجد على الشواطئ تنفيذا لتعليمات الغلق، بالإضافة إلى وضع ملصقات بقرار الغلق على أبواب الحدائق.