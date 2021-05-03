أمن الغربية يعلن انتهاء «مشاجرة الأسلحة» فى الدلجمون بالتصالح

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات تداول مقطع فيديو لمشاجرة بين بعض المواطنين بقرية الدلجمون بالغربية.



ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الأهالى بقرية الدلجمون بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية.

بالفحص، تبين حدوث مشاجرة بالقرية بين كلٍ من طرف أول شخصين عامل بمقهى، ربة منزل وطرف ثان 4 أشخاص 3 مزارعين - طالب، جميعهم مقيمون بذات القرية، وذلك إثر قيام الطرف الثانى بترك دراجة نارية "تروسيكل" خاصتهم أمام المقهى الخاص بالأول وإعتراضه على ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر دون حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم أيدوا ما سبق وقرروا الصلح والتراضى فيما بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.