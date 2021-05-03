ضبط عاملين يروجان الحشيش والشابو والتامول بمركز جهينة في سوهاج

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج من ضبط عاملين يروجان للمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما كمية من الحشيش والشابو وأقراص تامول جرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة من ضبط كل من :- خالد أ أ 35 سنة عامل يقيم بناخية نزة الدقشية دائرة المركز وعبد الله ع م ع 20 سنة عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزتهما عدد ( 22) قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي (150) جراما وعدد ( 7 ) لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى ( 70 ) جراما وعدد ( 35 ) قرص تامول المخدر ومبلغ مالي وقدره ( 370 ) جنيها وعدد ( 2) هاتف محمول وسلاح ابيض “مطواة” حال استقلالهما سيارة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما والسلم للدفاع عن النفس .

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

حملات لفرض الإجراءات الوقائية بسوهاج

على جانب آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بحملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت عن تحرير 71 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 114 شيشة، وغلق 9 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تنفيذ حملات رش وتطهير بشوارع قرى الزوك الغربية ، والزوك الشرقية"، وبعض الشوارع الرئيسية والفرعية، و جميع المصالح الخدمية .