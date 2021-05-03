قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوي في الشرقية بلقاح فيروس كورونا

في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بكبار السن وحصولهم على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية أول قافلة لتطعيم الكبار بلامأوي بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالشرقية، وذلك من خلال البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

وقد تم تطعيم 180 مسنًا من بينهم 138 رجلًا و42 سيدة، بالإضافة للعاملين بالدار وعددهم 80 موظفًا.

ويوجد 21 مؤسسة ودور رعاية لأطفال وكبار بلا مأوى فى 13 محافظة هى الأعلى فى الأطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرًا للظاهرة وهم "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد"، تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، موضحًا أن نسبة الإشغال فى مؤسسات الرعاية ما بين 50% إلى 60%.