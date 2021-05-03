إخماد حريقين شبا في دار السلام وشركة بالإسكندرية

نجحت أجهزة الحماية المدنية بالقاهرة والإسكندرية، الإثنين، في السيطرة على حريقين بمخبز أرض تابعة لإحدى الشركات.



تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل مخبز كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام، لتنتقل قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث تسرب غاز داخل مخبز (بدون ترخيص)، ما أدى إلى إشتعال النيران بمحتويات المنشأة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وأسفر ذلك عن وفاة 4 أشخاص وإصابة مالك المخبز بحروق متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وكذا احتراق مركبة "توك توك" تصادف توقفها أمام المخبز وقت إندلاع النيران، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



كما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بنشوب حريق داخل قطعة أرض تابعة لإحدى الشركات الكائنة بمنطقة حجر النواتية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب حريق بجزء من قطعة الأرض المشار إليها ببعض النباتات الجافة "هيش وبوص" وبعض مخلفات "إطارات كاوتش تالفة" وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع إمتداده ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات، وبسؤال موظفى الأمن الإدارى بالشركة أيدا ما جاء بالفحص وعللا سبب الحريق نتيجة تراكم النباتات الجافة بقطعة الأرض وإرتفاع درجة الحرارة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.