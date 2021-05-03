«شم النسيم.. كيف احتفل المصريون بعيدهم عبر التاريخ؟».. أمسية ثقافية أونلاين

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية بعنوان: "شم النسيم .. عيد المصريين - كيف احتفل المصريون بعيدهم على مر التاريخ، وهي أمسية ثقافية بمشاركة أساتذة التاريخ والآثار والتراث الشعبي، وتقام الأمسية في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الإثنين.

ويشارك بها كل من: الأستاذ الدكتور سميح شعلان أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس، والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء مدير عام المركز العلمى للآثار والفنون الإسلامية بطور سيناء بوزارة السياحة والآثار عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والدكتور لؤي سعيد مدير مركز التراث القبطي بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق جامعة حلون عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والمؤرخ الأستاذ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة.

أما عن شم النسيم وكسف توارث المصريون الطقوس فهو كما يشرح ووفقا لسجلات كتبها "فلوطرخس خلال" القرن الأول، اعتاد المصريون القدماء على تقديم السمك المملح والخس والبصل إلى آلهتهم خلال مهرجان الربيع المعروف باسم "Shemu".

بعدها أصبح العيد مرتبطا مع عيد الربيع المسيحي وهو عيد الفصح. مع مرور الوقت، تحول عيد Shemu إلى شكله الحالي وموعده الحالي وبحلول وقت الفتح الإسلامي لمصر كان العيد قد استقر على عيد الفصح يوم الاثنين، لكون التقويم الإسلامي تقويما قمريا وبالتالي غير ثابت بالنسبة إلى السنة الشمسية، ظل العيد مرتبط بالمسيحية في موعده، بعدما أصبحت مصر عربية تحول مصطلح Shemu إلى شم النسيم، وهو الاسم الذي إلى حد ما يمثل بدقة الطريقة التي يحتفل بها المصريون في العيد.