55 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء في اعمال تنفيذ مشروعات صرف صحى قرية الصفيحة بمركز طهطا بتكلفة اجمالية تبلغ ٥٥.٧ مليون جنيه لتخدم ١٤٤٠٠ مواطن.



واوضح رئيس مياه سوهاج انه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع التى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٣٣٢٨ متر مكعب لكل يوم وكذلك تم البدء فى مد شبكات الانحدار التى تبلغ اطوالها ٩٧٨٥ متر وخط الطرد بقطر ٥٠٠ ملى متر بطول ٦٥٥٠ متر وانه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن ٣٠% على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى نوفمبر من العام الجارى.

اسطوانات أكسجين وكمامات وكحول ايثيلى لتأمين بيئة العمل بمياه سوهاج

فيما اكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة قامت بتوفير 20 اسطوانة اكسجين بملحقاتها واجهزة قياس نسبة الاكسجين وذلك للعاملين المصابين بفيروس كورونا وتتطلب حالتهم الصحية اجهزة اكسجين وذلك تحت اشرف ومتابعة الدكتور محمد عب العال مستشار الشركة لشئون الرعاية الصحية.



واشار رئيس مياه سوهاج ان الشركة وفرت مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين الذى يبلغ عددهم اكثر من 6 الاف موظف والتي تتمثل في كمامات قماشية تم انتاجها بورشة الملابس الجاهزة بالشركة وكذلك عبوات كحول ايثيلى تركيز 70% تم انتاجها بقطاع المعامل بالشركة هذا بالإضافة الى توفير كلور مطهر ومعقم لتطهير جميع مواقع الشركة دورياً وذلك بهدف تامين بيئة العمل من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشدد رئيس مياه سوهاج على جميع العاملين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثالثة لفيروس كورونا ومنع دخول العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة مع التشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والالتزام باتباع الاجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائي بوزارة الصحة.