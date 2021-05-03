تبرعت بأجرها بالكامل.. تفاصيل مشاركة إليسا في إعلان مستشفى سرطان الأطفال

استطاعت المطربة اللبنانية إليسا أن تلفت الأنظار خلال الأيام الماضية من خلال مشاركتها في إعلان مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال والذي بدأ عرضه على عدد كبير من القنوات الفضائية منذ يوميان.

وقدمت إليسا خلال الإعلان أغنية بعنوان “يا عم سلامتك” وقامت بتصويرها وسط عدد من الأطفال المصابين بالسرطان داخل المستشفى، وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم، والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي تميم، وتولى إخراج الإعلان المخرج اللبناني سليم الترك.

وعلم “الدستور” أن إليسا منذ أن عرض عليها المشاركة في إعلان مستشفى سرطان الأطفال تقبلت الأمر على الفور ورحبت بشكل كبير وقررت المشاركة في هذا الإعلان بدون مقابل مادي متبرعة بأجرها بالرغم من أن تصوير الإعلان تم في القاهرة.

وتحمست إليسا بشكل كبير لتقديم إعلان مستشفى سرطان الأطفال خاصة بعد تجربتها المؤلمة بالإصابة بمرض السرطان في عام 2018 واستمرت في رحلة علاج شاقة لمدة عام تقريبا حيث أعلنت شفاءها من هذا المرض الخبيث العام قبل الماضي 2019، وتبين خلال الإعلان تأثر إليسا في ملامحها تجاه الأطفال المصابين بمرض السرطان وتجربتهم المؤلمة مع هذا المرض خاصة وإنها مرت هي الأخرى برحلة علاج شاقة.

إليسا من إعلان مستشفى سرطان الأطفال

وبدأت إليسا على الفور التحضيرات للأغنية الخاصة بالإعلان والتي تم تسجيلها في مصر قبل شهر رمضان وبالتحديد في شهر مارس الماضي ولم تبخل إليسا في تحضيرات تصوير الإعلان حيث حرصت أن تكون متواجدة بجانب الأطفال المصابين وليس مجرد عرض أغنية صوتية لها ولكنها فضلت أن تصور العمل بذاتها بالرغم من تبرعها بأجرها لمستشفى 57357 واستمر تصوير الإعلان على مدار 3 أيام بقيادة مدير التصوير تيمور تيمور.

إصابة إليسا بمرض سرطان الثدي

وكانت المطربة اللبنانية إليسا فاجأت الجميع بإعلان إصابتها بمرض السرطان في عام 2018 من خلال فيديو كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" معلنة عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، ووثقت خلال الفيديو كليب مراحل إصابتها بالمرض منذ بداية معرفتها وحتى الشفاء منه.

آخر أعمال إليسا الغنائية

يذكر أن آخر ألبومات النجمة اللبنانية إليسا طرح العام الماضي 2020 وحمل أسم "صاحبة رأي" وضم 18 أغنية منوعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية باللغة الفرنسية ومن بينهم كل من أغنية "صاحبة رأي، وحبة اهتمام، وأنا شبه نسيتك، وليك لوحدك، وقهوة الماضي" وغيرها من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي.