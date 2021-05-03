لشراء مرسيدس وآيفون.. حبس المتهم بسرقة ٧٥٠ ألف جنيه من بريد الصف

أمرت نيابة الجيزة، الإثنين، بحبس عاطل استولى على ٧٥٠ ألف جنيه من مكتب بريد الصف، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة إلى العاطل تهمة السرقة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز الاستيلاء على 750 ألف جنيه من مكتب بريد الصف، حيث تبين أن عاملًا يقيم بجوار مكتب البريد نفذ الجريمة لعلمه بوجود مبالغ ضخمة به.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة الصف بإبلاغ العاملين ببريد الصف، باكتشاف سرقة 750 ألف جنيه من خزينتي المكتب.

شكل اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لحل لغز الواقعة والتوصل لمرتكبيها ونجحت التحريات في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه شاب يقيم بجوار المكتب، وأنه نفذ الواقعة لشراء سيارة سيارة مرسيدس وهاتف «آيفون».

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وتحفظت على المتهم والمبلغ المضبوط.

كشفت التحريات التي أجريت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، عن أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الصف باكتشاف الجريمة.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة، وأجرت القوات معاينة تصويرية، وتبين من خلال الفحص والتحري أن هناك قطع «مفصلات» لخزينتين وسرقة محتوياتها.

وبالفحص والتحري وتفريغ الكاميرات وسماع شهود عيان، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عامل يقيم في منزل مواجه لمكتب البريد، ويرغب في تحقيق حلم الثراء السريع وشراء سيارة مرسيدس و«أيفون» وشقة سكنية، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة مكتب البريد، وقام بشراء صاروخ كهربائي، وتسلل المكتب ليلًا، وقام بقطع الخزينتين محل الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي بالكامل داخل «جوال» داخل حظيرة مواشي.

حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وقررت استدعاء موظفي مكتب البريد لسماع أقوالهم ولا تزال التحقيقات مستمرة.