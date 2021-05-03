«قدر يفرح زيهم».. صورة زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب بـ«موسى» تثير السخرية

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمع بينه وبين الفنانة سمية الخشاب وبينهما المطرب أحمد سعد طليق الأخيرة في مسلسل موسى، والتي كانت مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور المصري.

لم يكتف روّاد السوشيال ميديا بمشاهدة الصور ونشرها عبر صفحتهم الشخصية فقط، إلا أنهم توجهوا على الفور بسؤال بسخرية ومن باب الدعابة للفنانة سمية الخشاب والتي أطلقت على نفسها ملبن مصر: "فين طحالك؟".

«فيسبوك» يسخر من صورة «رمضان وسميّة»



ظهور الفنان أحمد سعد كان بمثابة المفاجأة حيث تواجد المطرب أحمد سعد طليق سمية الخشاب السابق معهما في الصور التي جمعتهما مع محمد رمضان في كواليس تصوير مسلسل موسى؛ فمن المقرر أن يغني في مشهد الفرح، المقرر عرضه في الحلقة 21 من مسلسل موسى، وانهالت عليهم التعليقات من جمهور السوشيال ميديا معبرين عن دهشتهم بتواجد أحمد سعد.

سخر الشاب محمد عصام من روّاد السوشيال ميديا، لظهور أحمد سعد برفقة سمية الخشاب في عمل واحد، وكتب قائلًا: "ده طلع بجد، طب والطحال موقفه إيه".

وكتب آخر يدعى ناجي حسن، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أخيرًا سمية لقت الراجل الصح اللي يقدر الطحال".

ونشر كريم المصري، من روّاد السوشيال ميديا، الصورة التي تجمع بينهم وكتب عليها: "أنا عندي سؤال بس الطحال موقفه ايه"، ليرد بهاء حجازي عليه قائلًا: "اعذريني يوم طحالك مقدرتش أفرح زيهم مخطرش أبدا يوم في بالي إني أبقى واقف جنبكم".

وكتبت ملك رضا، من رواد موقع فيسبوك قائلة: "هو جرح الطحال بيلم بسرعة.. دا كلام علمي علمك".

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من المسلسل اعتراف سمية الخشاب بحبها لـ«موسى» محمد رمضان، وطلبت من الزواج ووافق على الفور.

المسلسل يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة صور من كواليس المسلسل ظهر فيها وهو يتزوج من سمية الخشاب التي لقبت نفسها بـ«ملبن مصر»، وهو اللقب الذي أطلق عليها قبل بداية عرض المسلسل، بعد قصة حب كبيرة في أحداث المسلسل.

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