العثور على جثة فرد أمن داخل مصنع بـ15 مايو

عثرت مباحث قسم شرطة 15 مايو، الإثنين، على جثة فرد أمن مقتولًا داخل المصنع (محل عمله)، بالمنطقة الصناعية بمدينة مايو، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لتحديد هوية الجناة وضبطهم.



تلقى المقدم أحمد رضوان بلاغًا من إدارة مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية، بعثورهم على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاة على الأرض، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو "شرف محمد شرف"، 50 سنة، وبفحص الجثمان تبين وجود تهشم في الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة.



تكثف مباحث القسم من جهوده لتحديد الجناة وسرعه ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.