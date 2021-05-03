العثور على جثة فرد أمن داخل مصنع بـ15 مايو
عثرت مباحث قسم شرطة 15 مايو، الإثنين، على جثة فرد أمن مقتولًا داخل المصنع (محل عمله)، بالمنطقة الصناعية بمدينة مايو، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لتحديد هوية الجناة وضبطهم.
تلقى المقدم أحمد رضوان بلاغًا من إدارة مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية، بعثورهم على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاة على الأرض، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو "شرف محمد شرف"، 50 سنة، وبفحص الجثمان تبين وجود تهشم في الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة.
تكثف مباحث القسم من جهوده لتحديد الجناة وسرعه ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.