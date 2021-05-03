الحكومة الليبية: وضع استراتيجية للحد من الهجرة وتداعياتها على الأمن القومي

ترأس وزير الدولة الليبي لشؤون الهجرة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية اجديد معتوق اجديد، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشكلة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021م، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد وزير الدولة الليبي لشؤون الهجرة خلال الاجتماع على ضرورة العمل برؤية مشتركة بين مختلف القطاعات لوضع استراتيجية من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الأمن القومي لليبيا، لافتا إلى أهمية أن تراعي الجوانب الإنسانية للمهاجرين، وذلك حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

وخلص الاجتماع، إلى إقرار عدد من التوصيات لدعم الجهود المبذولة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك حسب الحكومة.

الدبيبة يبحث أزمة العشوائيات

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقد اجتماعا أمس مع وزير المالية خالد عبد الله ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، مع عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي، وعميد بلدية حي الاندلس محمد الفطيسي لمتابعة حملة الازالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.

وناقش رئيس الحكومة مع الحضور البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الازالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الانشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.

وأكد عبد الحميد الدبيبة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت ازالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء

بحث أزمة المهجرين في مصراته

وسبق أن أجرى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام يوم الخميس الماضي، زيارة إلى بلدية مصراتة، للاطلاع على احتياجات المواطنين المهجرين القانطين في نطاق بلدية مصراتة من مختلف مناطق ليبيا .

وعقد وزير الدولة خلال زيارته، لقاءً مع عدد من النازحين داخل البلدية، بحث فيه آلية تهيئة الظروف لعودة نازحي تاورغاء، والكراريم، والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة وخدمات شبكة المياه في فرع بلدي الوشكة وأبو قرين، وتسهيل عودة سكان المنطقتين.

وشدد الحضور خلال اللقاء، على ضرورة فتح الطريق الساحلي الربط بين ليبيا لتسهيل حركة المرور للمواطنين لأهميتها الخدمية.