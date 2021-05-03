رفض طلبه بالزواج.. تحقيقات موسعة في ذبح عاطل لوالده في الهرم

تجري نيابة الهرم الإثنين، التحقيق مع عاطل متهم بذبح والده بسكين داخل مسكنه بالهرم وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وذبح عاطل والده بعدما هشم رأسه داخل شقة بمنطقة الهرم لرفض الأب طلب ابنه بالزواج.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شاب يعمل «فرانًا»، يفيد بأنه عقب عودته للعمل، اكتشف جثة والده، 61 سنة، مقتول داخل الشقة، انتقلت على الفور قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه مصاب بجرح ذبحي في الرقبة نتيجة التعدي عليه بآلة حادة (سكين)، وتبين من المناظرة أن الجثة فيها تهشم بالجمجمة من الخلف، نتيجة ارتطامها في الأرض.

بمناقشة المُبلغ، أكد لضباط المباحث أن والده مريض بتليف الكبد ولا يخرج من المنزل، وأنه يقوم برعايته لأن والدته تعمل، ولديه أخ آخر عاطل، تبين اختفائه من مسرح الجريمة.

من خلال الفحص والتحري، تبين اختفاء الابن الثاني للضحية، وبفحص الكاميرات ومناقشة الشهود، تبين أنه كان يخرج من المنزل مسرعا في وقت معاصر للجريمة وملابسه ملطخة بالدماء، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهم المشتبه فيه واعترف بتفاصيل جريمته المروعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم التحفظ عليه.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم طلب من والده الزواج، إلا أن الأخير رفض بسبب عدم قدرة المتهم على الإنفاق لكونه بدون عمل، فقرر الشاب التخلص من والده، وفر هاربًا.

وأمر اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء ابن المجني عليه الذي ابلغ عن الواقعة وعدد من الجيران شهود العيان الذين رأوا المتهم اثناء هروبه من المنزل لسماع اقوالهم.