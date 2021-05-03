حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أعياد النسيم بالسويس

وجهت مديرية أمن السويس، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، الإثنين، حملة مكبرة استهدفت دوائر أقسام شرطة (السويس – فيصل – الجناين- الأربعين – عتاقة)؛ للحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، خاصةً عادات احتفال أهالى مدن القناة بإشعال الدمى وإطارات الكاوتشوك احتفالاً بشم النسيم.

تم استهداف وضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) أشخاص "صادر ضدهم أحكام جنائية"، ضبط (5) قضايا سلاح أبيض، كما تم العثور على (227) إطار سيارة كاوتشوك مستهلكة ومتروكة بالشوارع، منعًا من استغلالها فى مظاهر حرق الدمى.



• تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.