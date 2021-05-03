اليوم.. لجنة تنظيم بطولة العالم للإسكواش تتابع استعدادات «مونديال الجامعات»

تبدأ اللجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش للجامعات 2022 اجتماعاتها، اليوم؛ لمتابعة استعدادات تنظيم المونديال المقرر أن تعقد في مصر خلال الفترة من الإثنين وتستمر يوميًا حتى الجمعة المقبل، للوقوف على التجهيزات لتنظيم البطولة والإجراءات الوقائية المفترض تطبيقها في ظل جائحة كورونا عبر تطبيق "زووم".

ويترأس اجتماعات اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في حين يحضر المناقشات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أوليج ماتيتسين، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة الجامعية، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والإعلامي أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة الإعلامية، وعصام خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد مسعود، وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي، والدكتور أسامة غنيم، مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إضافة إلى إدارة البطولة بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ومجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، والدكتور هشام الجيوشي، بتجهيز كل الملفات المفترض الاطلاع عليها للوقوف على سير الاستعدادات والتجهيزات، وفقًا للخطة المقترحة سواء من ناحية لائحة ونظام البطولة والملاعب المستضيفة للمباريات وأماكن الإقامة والتغذية والمرافق والخدمات والتنقلات، بخلاف النواحي الطبية والتسويقية والإعلامية، إضافة إلى حفلي الافتتاح والختام وتسليم الجوائز، وذلك قبل توزيع الأدوار وتشكيل اللجان الفرعية للإشراف على كل كبيرة وصغيرة من أجل الخروج بالبطولة في أبهى صورة، حيث إنه ستتم متابعتها على الهواء مباشرة على مستوى العالم.