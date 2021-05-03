نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الذرة الشامية خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر مايو، وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

موعد الزراعة:

أنسب موعد للزراعة يكون خلال شهر مايو.

الهجن الموصى بها: .

الهجن الفردية:

البيضاء: جيزة 10 ، 128 ، 130 ، 131 ، 132.

الصفراء: جيـزة 162 ، 166 ، 167 ، 168 ، 173 ، 176 ، 178 ، 180.

الهجن الثلاثية:

البيضاء: جيزة 310 ، 314 ، 321 ، 324 ، 329.

الصفراء: جيزة 352 ، 353 ، 360 ، 368 ، 369 ، 370.

معدل التقاوى:

معدل التقاوى (10 - 12) كجم للفدان من الهجن الفردية، 14 كجم من الهجن الثلاثية بواقع حبتين فى الجورة، وتقل الكميات عن ذلك فى حالة الزراعة الآلية، حيث يصل معدل التقاوى إلى 8 كجم للفدان من الهجن الفردية، 10 كجم للفدان من الهجن الثلاثية.

وتسعى وزارة الزراعة إلى تطبيق «الزراعة التعاقدية» كحلقة وصل ما بين منتج الذرة ومصنعى الأعلاف، على أن تكون الوزارة طرفًا ثالثًا بحيث تضمن حق الطرفين، غير أن هذا المشروع واجه الكثير من الصعوبات، ومازالت وزارة الزراعة تسعى إلى تطبيقه والتغلب على الأزمات التى تواجهه.

وهناك «نية» لدى منتجى الأعلاف، للنظر إلى المنتجات المحلية من الذرة بدلًا من استيرادها من الخارج، وذلك نتيجة لتلف كميات من المحصول، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتخطيها حاجز الـ25%، بسبب الفترة التى يقضيها المحصول فى البحر، وهو ما يساهم فى قبول المنتجين بشروط وزارة الزراعة..

وتسعى الحكومة إلى زراعة نحو 3 ملايين فدان جديدة بمحصول الذرة، فى محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول، وتحجيم استيراده من الخارج، فى الوقت الذى يشكك فيه البعض من قدرتها على تحقيق هذا الاكتفاء، مؤكدين أن تلك الأراضى لا تصلح لتحقيق الاكتفاء.