زيادة الرحلات السياحية القادمة من التشيك إلى مطار مرسى علم

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن زيادة الرحلات الجوية السياحية التشكيكية القادمة إلى مطار مرسى علم خلال الآونة الأخيرة في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة التي يتمتع بها المطار، فضلاً عن تشديد السلطات المختصة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم جراء تفشي الموجة الثالثة من كوفيد-19.

أضافت المصادر، لـ" الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم تلقت إخطارات تفيد بوصول 22 رحلة جوية قادمة من التشيك خلال الأسبوع الجاري، حيث تم إعلان حالة الاستعدادات القصوى لتقديم التسهيلات اللازمة للوفود السياحية من مختلفة الجنسيات.

أشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة الركابية والجوية متنوعة الجنسيات، خاصة مع قرب بدء الفصل الصيفي الذي يشهد كثافة في معدلات التشغيل.

أوضحت المصادر أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت: بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.