الإيبوذياكون بقطر حنين يوضح الأصل اللغوي لكلمة «شم النسيم»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بعيد شم النسيم.

وقال الإيبذياكون بقطر حنين، إن الاحتفال بشم النسيم كان يتم في مطلع الربيع مسبقًا، الآن يأتي في ظل احتفالات الكنيسة بالصوم الكبير، مما كان يمنع الأقباط من مراسم الاحتفال به التي كانت تتعارض مع الصوم المقدس.

وأشار حنين في تصريحات خاصة، إلى أن الأصل اللغوي لكلمة شم النسيم ليس عربيا كما يعتقد البعض، بل هو قبطيا والقبطية هي لغة من اللغة المصرية القديمة، مؤكدا أن الأصل اللغوي هو الكلمة القبطية شوم إن نيسيم والتي تعني بستان الزروع.

وأوضح حنين أن الاحتفال به مستمر منذ عهد المصريين القدامى حتى الآن، ولعل السبب في استمرار ذلك الاحتفال بالنسبة للمسيحيين أن المسيح تناول الأسماك فور قيامته مع التلاميذ.

جدير بالذكر أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الافاراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الاقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، او ممارسة طقس الميطانيات.

وتحتفل الكنيسة اليوم بشم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

بينما قرر البابا تواضروس الثاني، السماح بمشاركة الشعب في مراسم وطقوس أسبوع الالام، وقداس عيد القيامة المجيد، بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس التربية الكنيسة المعروف باسم مدارس الأحد وكذلك الاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.