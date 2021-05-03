مباحث القاهرة تكشف غموض جثة ضابط بالمعاش في الساحل

نجح رجال الأمن بالقاهرة، الإثنين، في كشف غموض جثة ضابط بالمعاش عثر عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة الساحل.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من سكان أحد العقارات يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم فتح باب الشقة وعثر على جثة رجل في العقد السابع من عمره ملقى على وجهه في الصالة وتبين أنه ضابط بالمعاش، والفحص تبين أن دخول الشقة كان بطريقة مشروعة، لعدم وجود آثار عنف على الباب، وتبين اختفاء مبلغ مالي، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمتية وأنهن استعانتا بشخصين آخرين وتم ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.