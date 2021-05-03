مستثمرو بني سويف: المشروعات القومية ساهمت في خفض نسبة البطالة

عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

قال المهندس محسن الجبالي عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن المشروعات القومية التي قامت الحكومة بتدشينها الفترة الماضية ساهمت في خفض نسبة البطالة من خلال توفير العديد من فرص العمل سواء كانت في المصانع أو أماكن تدشين المشروعات.

وأكد الجبالي، أن مصر شهدت نهضة حقيقة خلال الفترة الماضية وإنجاز كبير يتم على سنوات كثيرة ولكن استطاعت الحكومة المصرية بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها في عام 2016 التي تنتهي منها في وقت قصير.

وأضاف عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، ان الصعيد شهد حالة من التطوير والنهضة العمرانية والصناعية خلال الفترة الماضية، فتدشين المدن الجديدة ادي إلى توسيع الرقعة السكنية، بالإضافة إلى التوسع في انشاء المجمعات الصناعية ساعد على زيادة الإنتاج المحلي و النهوض بالصناعة المصرية.

وتابع الجبالي، أن المشروعات القومية ستؤدي إلى جذب الإستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة مما سيجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً بالمنطقة، مؤكدًا أنه من الضروري ضم الاقتصاد غير الرسمي مع المنظومة الرسمية.



جدير بالذكر أن الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلى الأفضل فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، ومشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمرأة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.