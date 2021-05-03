الرئيس السوري: بعض المنشآت تأسست في ظروف صعبة خلال الحرب
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته عددًا من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية، اليوم، أن بعض المنشآت تأسست في ظروف صعبة خلال فترة الحرب على سوريا، وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الأسد أن زيادة الإنتاج هى الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.
وأشار إلى أن البلد الذي لا ينتج ليس بلدًا مستقلًا، وأن العمل في ظروف الحرب، إضافة إلى كونه شرفًا وأخلاقًا، فإنه يصبح أيضا دفاعًا عن الوطن.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، عن موافقتها على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو الجاري.
كما وافقت المحكمة على مرشحين آخرين، هما: عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي.