الرئيس السوري: بعض المنشآت تأسست في ظروف صعبة خلال الحرب

​أكد الرئيس السوري​ بشار الأسد، خلال زيارته عددًا من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية، اليوم، أن بعض المنشآت تأسست في ظروف صعبة خلال فترة الحرب على ​سوريا​، وكان لها دور في دعم ​الاقتصاد​ الوطني.

وأوضح الأسد أن زيادة الإنتاج هى الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.

وأشار إلى أن البلد الذي لا ينتج ليس بلدًا مستقلًا، وأن العمل في ظروف الحرب، إضافة إلى كونه شرفًا وأخلاقًا، فإنه يصبح أيضا دفاعًا عن الوطن.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، عن موافقتها على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو الجاري.

كما وافقت المحكمة على مرشحين آخرين، هما: عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي.