الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استنفار أمني بمحيط استاد غزل المحلة قبل لقاء الأهلي والغزل

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

رفعت مديرية أمن الغربية، مساء الإثنين، حالة الاستنفار الأمني والتأهب القصوى والدفع بطواقم أمنية من قوات الأمن المركزي المدعومة بمدرعات ودوريات الشرطة، لتأمين مباراة كرة القدم بين غزل المحلة والأهلي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويشهد محيط استاد غزل المحلة تواجد مكثف لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، لضبط مظاهر الخروج عن القانون، والتعامل الفوري حال وجود اي حالات طارئة أو خرق للقانون.

كما أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية رفع حالة التأهب القصوى والطوارئ واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة من خلال إلزام المحال التجارية والكافيهات من الثامنة مساءً وحتى الثامنة من صباح الغد.

وأكدت مصادر بمحافظة الغربية مشاركة محافظ الإقليم ويرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ وقيادات مجلس إدارة شركة غزل المحلة حضور لقاء الليلة بين الغزل والأهلي.

وتابعت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية أنه تم الاستعانة بقوات من الأمن المركزي المدعومة بالمدرعات ودوريات الشرطة لتخصيص نقاط أمنية متعددة بمحيط استاد غزل المحلة لضمان حسن ترتيب توافد أعضاء مجلسي إدارة الناديين والوفود الصحفيين والإعلاميين وخروجهم بشكل أمن عقب انتهاء المباراة.

الدوري سيارات شرطة الصحفيين الطوارئ مدير التجارى اليوم مديرية أمن مواجهة

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